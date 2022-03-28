كردستان العراق مستعد لتعويض أوروبا عن نقص الطاقة

المصدر: بغداد - رويترز

قال رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، الاثنين، إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا.

وأكد بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.

وقال "أنا واثق بأن كردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم."

وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."

وشدد بارزاني على أن حكومة كردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة.

وأضاف قائلا "نحن في كردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

والإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.

لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت الشهر الماضي، بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمدادت الخام إلى الحكومة الاتحادية.

ووصف بارزاني هذا القرار بأنه "ظلم ".

وكان بارزاني قال الشهر الماضي إنه بحث "إمكانيات ضخمة للغاز" في كردستان، أثناء اجتماع مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي.

وقال على تويتر إن فرقا من الحكومتين ناقشت أيضا الاستثمار في الطاقة والموارد المتجددة والتعاون الإقليمي في الطاقة".

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