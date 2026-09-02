رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بحضور محمد بن راشد

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، مسرور بارزاني، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبحث سموّه مع مسرور بارزاني، خلال اللقاء، مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، وسُبل تطوير التعاون، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لما فيه مصلحة جميع شعوبها.

حضر المجلس كلّ من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، والضيوف والمواطنين.