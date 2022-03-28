روسيا: رفض مجموعة السبع الدفع بالروبل سيؤدي إلى توقف إمدادات الغاز

المصدر: موسكو – رويترز

قال المشرع الروسي إيفان أبراموف اليوم الاثنين إن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقالت ألمانيا اليوم الاثنين إن وزراء الطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع يرفضون مطالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن تدفع الدول "غير الصديقة" ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأبراموف عضو في لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس الاتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي.

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