طالبان: النساء ممنوعات من السفر

المصدر: أ ف ب

أمرت حركة طالبان شركات الطيران في أفغانستان بمنع صعود نساء على متن الطائرات في حال لم يكنّ برفقة رجل من عائلتهنّ، في تدبير جديد يقيّد حريّات الأفغانيات التي تمّ تقويضها منذ عودة الحركة إلى الحكم.

وقال مسؤولان في شركتَي «أريانا أفغان إيرلاينز» و«كام إير» لوكالة فرانس برس أنهما تلقيا أمرًا من جانب طالبان يمنع إصدار تذاكر سفر للنساء الأفغانيات في حال لم يكنّ برفقة رجل من عائلتهنّ أثناء الرحلة.

وتؤكد رسالة بعثها مسؤول كبير في شركة «أريانا أفغان إيرلاينز» للموظفين وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها هذه التدابير الجديدة التي ستُطبّق على كافة الرحلات.

وجاء في الرسالة أنه «لن يُسمح لأي امرأة بالسفر على متن رحلات داخلية أو دولية بدون قريب ذكر».

وأكد وكيلا سفر تواصلت معهما فرانس برس أيضًا أنهما توقفا عن إصدار تذاكر سفر للنساء اللواتي يعتزمن السفر بمفردهنّ.

وقالت إحدى الراكبات لفرانس برس إن بعض النساء «اللواتي كنّ سيسافرنَ بدون قريب ذكر لم يُسمح لهن بالصعود على متن رحلة كام إير المتوجهة من كابول إلى إسلام».

ويُفترض أن هذا التدبير الجديد لا يعني النساء الأجنبيات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت عن حالة أفغانية تحمل الجنسية الأميركية مُنعت من السفر الأسبوع الماضي.

أواخر ديسمبر الماضي، منعت طالبان النساء الأفغانيات من السفر لأبعد من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنّ برفقة قريب ذكر من العائلة.

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