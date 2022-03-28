بايدن يؤكد أنه لم يدعو لتغيير النظام في روسيا

المصدر: واشنطن – رويترز

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يدعو لتغيير النظام في روسيا، وذلك بعدما نقلت عنه وسائل الإعلام قوله أول من أمس السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة.

وسأل أحد الصحافيين بايدن لدى خروجه من كنيسة في واشنطن عما إذا كان يدعو إلى تغيير النظام في روسيا، فرد عليه بايدن قائلاً: "لا".

وكان دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للكرملين، قد أعلن أنه ليس للرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

وكان بايدن قد قال في خطاب ألقاه في وارسو قال أول من أمس السبت: "من أجل الرب ، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.

وبعد ذلك بوقت قصير، سعى مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى توضيح أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين. وقال المسؤول: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة". لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".

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