الأم وأطفالها الأربعة.. وفاة عائلة فلسطينية كاملة في حريق منزلها بالخليل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي خمسة فلسطينيين غالبيتهم أطفال من عائلة واحدة مصرعهم جراء حريق في منزل بقرية تفوح، في محافظة الخليل، الليلة الماضية.

ونقلا عن مصادر طبية في المستشفى "الأهلي" فأن "طفلين وأمهما قد وصلوا إلى المستشفى في حالة حرجة وأعلن عن وفاتهم"، في حين قال مدير عام مستشفى "الخليل" الحكومي إن طفلين وصلا المستشفى في حالة وفاة، وتم وضع شخص وحالته خطرة على جهاز التنفس الاصطناعي.

من جانبه، قال رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات موضحا:" لقد فجعت تفوح بالوفيات الخمسة، ونسأل لهم الرحمة والمغفرة، تراوحت اعمار المتوفين الأطفال الأربعة الـ4 بين 6 - 14 عاما، إضافة إلى والدتهم"، لافتا إلى أن "المنزل يمتلكه المواطن ثائر محمد خليل ارزيقات، وهو مكون من 3 طوابق، وقد اشتعلت فيه النيران، ومن المبكر الحديث عن أسبابه، وفي انتظار تقرير الدفاع المدني".

وذكرت وكالة "معا" الإخبارية أنه "وفق معلومات لم يتم التأكد منها بعد، فإن تماسا كهربائيا قد تسبب باشتعال النيران داخل المنزل".

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