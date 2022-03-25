السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط في الاسواق العالمية

المصدر: رويترز

نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن وزارة الطاقة قولها اليوم الجمعة إن المملكة لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية، في أعقاب هجوم للحوثيين على منشآت تابعة لأرامكو السعودية.

وأضافت الوزارة أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.

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