الصين تنفي العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) اليوم الجمعة إنه لم يتم حتى الآن العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة إيسترن تشاينا المنكوبة.

ووفق "رويترز" كانت خدمة سي.إيه.إيه.سي نيوز الإخبارية التي تديرها إدارة الطيران المدني الصينية قد ذكرت في وقت سابق أن الصين عثرت على الصندوق الأسود الثاني، لكنها حذفت المنشور في وقت لاحق من على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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