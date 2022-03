بزي يشبه "الكوماندوز".. أول ظهور لمقاتلين أميركيين في أوكرانيا (فيديو)

نشرت حسابات إخبارية أوكرانية، الخميس، مقطع فيديو يوثق أول ظهور لمقاتلين أميركيين متطوعين لقتال القوات الروسية قرب العاصمة كييف ولصد محاولات سقوط العاصمة.

وحسب "المرصد" أظهر المقطع الذي نشره حساب تلفزيون "NEXTA" على موقع "تويتر" المقاتلين الأميركيين وهم يرتدون ملابس تشبه إلى حد كبير هيئة قوات الكوماندوز الأميركية.

وقال الحساب: إن القوات الأميركية حررت قرية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف من قبضة القوات الروسية التي سيطرت عليها لنحو شهر تقريبًا.

#American volunteers on the battlefield in the #Kyiv region



They liberated the village, which had been under #Russian occupation for almost a month. pic.twitter.com/Lh67gAiI2c