شاهد.. قتال عصابات بين القوات الروسية والشيشانية ضد الأوكرانية في ماريوبول

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو مشاهد لقتال عنيف بالأسلحة الخفيفة، بين القوات الروسية والشيشانية ضد الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وتبادلت القوات إطلاق النار من البنادق الآلية، واحتمى الجنود بجذوع الأشجار والمباني المهجورة من السكان، لتفادي الإصابة بالرصاص، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وأظهر الفيديو دمار كامل لساحة القتال، حيث هجرت المنازل من السكان واحترقت السيارات والأشجار في الشوارع، وتحولت مدينة ماريوبول، لمنطقة حرب بين القوات الروسية والأوكرانية.

مشاهد متداولة لقتال قوات روسية وشيشانية ضد الأوكرانية في ماريوبول

#العربية pic.twitter.com/RudGoredCs — العربية (@AlArabiya) March 24, 2022

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