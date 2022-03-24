أميركا: دول الغرب تسعى لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الابيض الخميس في بيان أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب ان تلتف موسكو بذلك على اجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.

من جانب آخر، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ان دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية الخميس في بروكسل حول الحرب في أوكرانيا، "متفقة" على ان "المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل أنشطتها في روسيا كما وكأن شيئا لم يحصل".

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