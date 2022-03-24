رجل "سكران" يلقي زجاجة على موكب الرئيس الأميركي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "سودينفو" الإلكترونية البلجيكية أن رجلا ألقى بزجاجة على موكب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أثناء مروره وسط مدينة بروكسل، إلا أنها لم تصبه.

ووفقا للصحيفة، فقد كان الرجل في حالة سكر، وكان يقف، بحسب الفيديو المنشور، على مسافة كبيرة من طريق الموكب.

ونقلت الصحيفة كذلك عن الناطق باسم شرطة بروكسل، إلس فان ديكيير، قوله إن "الرجل المخمور ألقى بالزجاجة فعلا من مسافة كبيرة في اتجاه الموكب المصاحب للرئيس الأميركي، وقد احتجزناه على الفور"، ويخضع موكب الرئيس الأميركي لحراسة مشددة من قبل قوات الأمن.

وكان جو بايدن قد وصل إلى العاصمة البلجيكية، بروكسل، ليلة أمس، للمشاركة في قمة "الناتو" واجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، والاتحاد الأوروبي.

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