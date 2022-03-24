مصر.. قرار بحذف فئة معينة من المواطنين من البطاقات التموينية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، إن الوزارة ستقوم بحذف عدد معين من المواطنين الحاصلين على سقف محدد من المرتبات.

وأكد علي المصيلحي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان"، أنه على عدد من المواطنين الحاصلين على رسائل عبر الهاتف تقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته، مضيفا أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن تبحث تلك التظلمات.

وأضاف علي المصيلحي، أنه "سيتم توقيع العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء على المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، بداية من السبت المقبل، وكذلك وغير الملتزمين بالأوزان والأسعار المقرر الخبر الحر والتي تشمل 5 قروش و75 قرش وجنيه واحد".

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