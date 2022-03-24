المغرب يستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إسرائيل لدخول الصناعات الجوية الفضائية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يستعد المغرب لتوقيع مذكرة تفاهم بين المغرب و"الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية IAI" بهدف التعاون في الصناعات الجوية الفضائية، وتهدف -الاتفاقية- إلى التهيئة لاستثمارات الشركة الإسرائيلية في مجال صناعة الطيران بالمغرب.

وينتظر أن يشرف على الاتفاقية التي سيتم توقيعها من الجانب الإسرائيلي عمير بيريتس وزير الأمن الإسرائيلي السابق والمدير العام لـ IAI الإسرائيلية والذي يشرف على عمليات التسويق التي تقوم بها شركة IAI للصناعات العسكرية في المغرب، بحسب ما كشف عنه موقع "واينت" الإسرائيلي.

وكانت الرباط قد عقدت اتفاقا مع شركة IAI بقيمة ناهزت 22 مليون دولار من أجل اقتناء طائرات انتحارية مسيرة من نوع "هاروب"، في أفق الشروع في إنشاء مصنع لهذا النوع من الطائرات على أراضيه.

وسبق أن وقع المغرب وإسرائيل في وقت سابق اتفاقا للتعاون الأمني غير مسبوق في المنطقة خلال زيارة لوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط، حيث يرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة".

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