صيد ثمين لأوكرانيا يمثل خسارة كبيرة لروسيا ومنجم للمعلومات الاستخباراتية للغرب

تمكنت القوات الأوكرانية من الاستيلاء على أجزاء من أحد أنظمة الحرب الإلكترونية الأكثر تطورا في روسيا والذي يمثل خسارة كبيرة لموسكو ومنجم للمعلومات الاستخباراتية للغرب، وفقا لموقع "ذي درايف" الأميركي المختص بمتابعة الشؤون العسكرية.

وتعد القطعة التي استولت عليها أوكرانيا جزء من منظومة الحرب الإلكترونية الروسية المتنقلة المعروفة باسم "كراسوخا-4"، والتي تم تصميمها بشكل أساسي لاكتشاف والتشويش على الرادارات الكبيرة مثل تلك الموجودة على طائرات الإنذار المبكر وأقمار التجسس الصناعية.

تتكون المنظومة من جزئين يحملان على شاحنتين عسكريتين، الأول يمثل مركزا للقيادة والثاني يضم أنظمة الحرب الإلكترونية.

وفقا للموقع فقد عثرت القوات الأوكرانية على الجزء المتعلق بمركز القيادة خارج العاصمة كييف مؤخرا.

ويشير الموقع إلى أن وقوع هذا الجزء المهم من النظام الروسي المتطور، يمثل خسارة كبيرة لموسكو من منظور عملياتي، باعتباره واحدا من أكثر أنظمة الحرب الإلكترونية المتنقلة تطورا في الجيش الروسي.

ويضيف أنه تم تطوير هذا النظام كجزء من مشروع أكبر لأنظمة ميدانية لحماية القوات الروسية على الأرض وفي الجو من أعين المتطفلين ومختلف رادارات المراقبة الأرضية والجوية والتصوير، إلى جانب بعض الأقمار الصناعية المجهزة بالرادارات لجمع المعلومات الاستخبارية.

