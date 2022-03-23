المخابرات السودانية تعلن القبض على شبكة أجنبية تبيع "الدولارات المزيفة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، اليوم الأربعاء، القبض على شبكة أجنبية تبيع دولار مزيف.

وذكر الجهاز في بيان عبر صفحته بفيسبوك أن الشبكة الأجنبية تعمل على ترويج وبيع الدولار الأميركي المُزيّف في العاصمة، الخرطوم.

وعرضت الشبكة أكثر من 400 ألف دولار مُزيّف للبيع، وفقا للبيان، لتقوم الجهة المعنية بالأمن الاقتصادي في الاستخبارات السودانية بمتابعة المعلومات، والقبض على المشتبه بهم.

وذكر الجهاز أن الشبكة تتكوّن من "أجانب"، دون أن يحدد جنسياتهم أو هوياتهم، وأشار إلى أنه "تم تحويل المتهمين والمضبوطات للنيابة لتكملة الإجراءات القانونية، توطئةً لتقديمهم للمحاكمة".

وفي وقت سابق من مارس الحالي، عوم البنك المركزي في السوادن الجنيه السوداني، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من ارتفاع الأسعار، والاضطرابات في البلاد، بحسب تقرير لشبكة "أيه بي سي نيوز".

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