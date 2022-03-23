بسبب الدولار.. حبس 3 مواطنين في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمر النائب العام المصري بحبس ثلاثة مواطنين لارتكابهم جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في ثلاث قضايا مختلفة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بلاغات بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية ضد المتهمين بها، وقررت التحفظ على الأموال المتعامل فيها.

وكان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع مقابل الجنيه المصرى من جديد في التعاملات اليوم الاثنين، عقب ارتفاعه لمستوى تاريخي ليكسر حاجز الـ18 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

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