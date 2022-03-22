تونس.. أرملة زين العابدين بن على تكشف عن حصولها على جنسية عربية.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في أول ظهور إعلامي لها منذ 14 يناير2011، كشفت ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن، عن الامتيازات التي منحتها لها السعودية، التي استضافتهم بعد الثورة بتونس.

وبحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، أمس الاثنين، وفرت السعودية لأرملة بن علي امتيازات باعتبارها زوجة رئيس سابق، من بينها فيلا ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتبا شهرياً.

على صعيد آخر، نفت الطرابلسي تهما لها بتنفيذ عمليات تبييض أموال في تونس، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ زوجها الراحل أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.

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