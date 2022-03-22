اندلاع عدة حرائق بالقرب من محطة تشيرنوبل النووية السابقة

المصدر: برلين - د ب أ

اندلعت عدة حرائق في منطقة محظورة حول محطة تشيرنوبل النووية السابقة، بحسب ما ذكره البرلمان الأوكراني، استنادا على صور أقمار اصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقال البرلمان في وقت متأخر من أمس الاثنين إن سبعة حرائق اندلعت على مساحة أكثر 2 كيلومتر مربع. ويشار إلى أن المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي، موقع أسوأ كارثة نووية مدنية، تخضع للسيطرة الروسية منذ بداية الحرب.

وأضاف البرلمان أنه من المرجح أن تكون الحرائق" ناجمة عن عدوان مسلح من خلال قصف أو حرق متعمد". ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

مع ذلك، يذكر أن حرائق غابات وقعت في المنطقة في الماضي. وكانت حرائق غابات ضخمة قد اندلعت حول المفاعل النووي في ربيع 2020. وفي ذلك الوقت، قالت السلطات إنه لا يوجد خطر على السكان.

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