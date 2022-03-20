مقتل ممثلة أوكرانية شهيرة في هجوم صاروخي روسي على كييف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت الممثلة الأوكرانية الشهيرة أوكسانا شفيتس، مصرعها في هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في كييف، حسب cnn.

وأعلن مسرح يونج - وهو فرقة مسرحية أوكرانية كانت جزءًا منها منذ عام 1980 - عن وفاة النجمة أوكسانا شفيتس يوم الخميس الماضي.

وأعرب المسرح، في بيان نشره على صفحته على فيسبوك عن حزنه الذي لا يمكن إصلاحه لوفاة شفيتس.

وكتبت الفرقة في البيان: "مقتل الفنانة الأوكرانية أوكسانا شفيتس خلال هجوم صاروخي على مبنى سكني في كييف.. ذكرى مشرقة للممثلة الموهوبة، لا غفران للعدو الذي وصل إلى أرضنا".

كما أفادت مجلة Kyiv Post الناطقة بالإنجليزية عن وفاة أوكسانا شفيتس قائلة على تويتر، إنها "قُتلت في كييف أثناء الحرب".

ووفقًا لموقع "المسرح الشاب"، درست أوكسانا شفيتس المسرح في مسرح ايفن فرانكو ومعهد كييف الحكومي لفنون المسرح قبل الانطلاق في مشوار فني طويل.

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