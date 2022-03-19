لافروف ينتقد الإعلام الغربي.. "ليس فيكم إلا هذه الشبكة" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا تغطية الإعلام الغربي للعملية العسكرية التي أطلقتها بلاده على أوكرانيا .

وأكد لافروف أن بلاده أدركت منذ فترة طويلة "الألاعيب والحيل التي يستخدمها الغرب للتلاعب بالإعلام"، وفقا لروسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأضاف: "ندرك تماما أنه لا وجود لإعلام غربي مستقل"، مضيفا أنه في الولايات المتحدة "لا يوجد إلا شبكة فوكس نيوز" التي تقدم رواية مختلفة عن السائد.

يذكر أن الشبكة الأميركية، غالبا ما تبث وجهات نظر منتقدة لسياسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وكانت من أشد الحلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب.

Sergey Lavrov(RUSSIAN foreign minister) praises Fox News for its Ukrainian coverage. pic.twitter.com/RHLJjhDyMb — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) March 18, 2022

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