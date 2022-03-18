روسيا: "روسغرام" بديلاً لـ"إنستغرام" و"العم فانياس" مكان "ماكدونالدز" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن البرلمان الروسي "الدوما"، دعمه لسلسلة مطاعم محلية تُعنى بالوجبات السريعة لتحل مكان السلسلة العالمية الشهيرة "ماكدونالدز"، بعد أن انسحبت الأخيرة وأعلنت إغلاق متاجرها في البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ "العم فانياس"، وهي العلامة التجارية الروسية الجديدة عملها خلال عام تقريباً، وذلك وفقاً لاقتراح قدّمه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين للبرلمان.

ووفق تقرير نشرته "صحيفة إندبندنت" البريطانية فإن سلسلة المطاعم الجديدة اتخذت شعاراً قريباً إلى حد ما من شعار ماكدونالدز، حيث يحتوي أيضاً على أقواس ذهبية.

كما أفادت معلومات أخرى بأن موسكو تنوي إيجاد بديل عن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "إنستغرام، حيث تخطط لإطلاق تطبيق جديد ، يحمل اسم "روسغرام"، وسيتيح التطبيق الجديد لكبار مديري المواقع على شبكة الإنترنت، والمؤسسين الوصول إليه في أبريل القادم.

يشار إلى أن علامات تجارية شهيرة كانت أغلقت محالها في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام.

وغادرت شركات مثل: زارا، وأتش أند أم، ومانغو، وأديداس، بالنسبة لعلامات الثياب، وكذلك سلسلة مطاعم ماكدونالدز، ومعها شركة القهوة الشهيرة ستاربكس، فيما علّقت أسماء أخرى نشاطها، وذلك بعد أعوام طويلة على تواجدها في البلاد.

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