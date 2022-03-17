رئيس بلدية ميليتوبول حراً.. مقابل 9 جنود روس !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول إيفان فيدوروف الذي اعتقلته روسيا الأسبوع الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ونقلت وكالة (إنترفاكس يوكرين) للأنباء عن داريا زاريفنايا المساعدة الصحفية لزيلينسكي قولها "أطلق سراح إيفان فيدوروف من الأسر الروسي ... وفي مقابله، تسلمت روسيا تسعة جنود أسرى ولدوا في عامي 2002 و2003. إنهم في الواقع أطفال".

وكانت القوات الروسية أسرت فيدوروف يوم الجمعة الماضي بعد رفضه التعاون معها.

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