شرطة نيويورك: سرقة 400 سترة ضد الرصاص كانت سترسل لأوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مسؤولة في شرطة نيويورك بأن مجهولين سرقوا نحو 400 سترة واقية من الرصاص كانت مخصصة لإرسالها ضمن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت مسؤولة في الشرطة، إنها تلقت بلاغا بسرقة السترات الواقية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وكانت السترات الواقية في مبنى تابع لمنظمة غير حكومية داعمة لأوكرانيا، تسمى Ukrainian Congress Committee of America.

وأكدت المسؤولة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، ولم تعثر على أي مشتبه بهم بعد.

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