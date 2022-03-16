اكتشاف متحور "غير معروف" لكورونا في إسرائيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الأربعاء، اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بمتغير لفيروس كورونا غير معروف سابقا في إسرائيل.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن المتغير الجديد، وهو مزيج من أوميكرون ومتغير فرعي يسمى "BA2"، اكتشف لدى راكبين وصلا لمطار بن غوريون الإسرائيلي مؤخرا.

وأضافت أن المصابين ظهرا يعانيان من أعراض خفيفة فقط، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والصداع وأوجاع في العضلات، ولم يحتاجا إلى تلقي علاج خاص.

ونقل الموقع عن المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية نحمان آش في حديث لوسائل اعلام محلية القول إن المتغير الجديد قد يكون نشأ في إسرائيل.

يذكر أن متحور أوميكرون المثير للقلق هو المتحور المهيمن حاليا على الصعيد العالمي، ويتألف من عدة سلالات فرعية تخضع كل سلالة منها لرصد منظمة الصحة العالمية.

ولقي أكثر من ستة ملايين شخص من حتفهم جراء وباء كوفيد-19 في العالم منذ تفشي الوباء قبل أكثر من عامين.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تستمر أعداد الإصابات والوفيات بالانخفاض في غالبية مناطق العالم، باستثناء آسيا حيث تواجه الصين وهونغ كونغ أسوأ تفش على الإطلاق على أراضيهما، وأوقيانيا حيث سجلت نيوزيلندا ارتفاعا في أعداد الإصابات.

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