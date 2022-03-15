مفاجأة.. رئيس أوكرانيا يمتلك 3 شركات تعمل في روسيا ومنزلاً بمليون دولار

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كشفت صحيفة روسية عن حجم استثمارات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في روسيا، والتي تم الكشف عنها من قبل في بداية عام 2019 على يد صحافيين أوكران.

ووفقا لصحيفة " كومسومولسكايا برافدا" الروسية اتضح أن هناك ثلاث شركات روسية في وقت واحد تبيع الأفلام والمسلسلات لقنواتنا التلفزيونية "Daddy" و"Matchmakers") ، التي أنشأها مؤسس "Kvartal 95 Studio" فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي، وهو الرئيس الأوكراني الحالي.

علاوة على ذلك ، تم تأسيس هذه الشركات الثلاث من قبل الشركة القبرصية Green Family Ltd ، والتي أطلق عليها الصحفيون الأوكرانيون اسم زيلينسكي أيضًا.

تمت الإشارة إلى أنه في الفترة من 2014 إلى 2017 فقط، ربحت شركات زيلينسكي حوالي 350 مليون هريفنيا (حوالي 12 مليون دولار أميركي). مع دفع الضرائب في روسيا بالطبع.

وحين كشف صحافيون أوكران عن هذه المعلومات في تحقيقات صحافية، لم ينكر زيلينسكي ما ورد فيها، ولكن "خادم الشعب"، كما يسمي نفسه وحزبه، برر هذه المعلومات قائلاً: "كيف يمكنني إغلاق هذه الشركات؟ هناك عقد حتى عام 2021. من عام 2011 إلى عام 2021، نتلقى أموالاً منها (مدفوعات مقابل استخدام حقوق الطبع والنشر). نحن نتلقى هذه الأموال. ماذا علينا أن نفعل؟ نغلق؟ نعطي الروس أموالنا؟ بالطبع لا".

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك زيلينسكي منزلاً قيمته 100 مليون روبل روسي ( أي ما يقرب من مليون دولار أميركي) في شبه جزيرة القرم التي تخضع للسيطرة الروسية وتطالب روسيا كييف بالإعتراف بها منطقة روسية.

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