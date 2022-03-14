هجوم سيبراني إيراني يعطل جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين بأن جميع المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل تعطلت وتوقفت عن العمل.

وذكرت صحيفة "جورازليم بوست" الإسرائيلية أن سبب انهيار مواقع الوزارات هو هجوم لمجموعة المتسللين "بلاك شادو" الموالية لإيران، والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم ، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.هذا ولم تصدر السلطات الإسرائيلية إلى حد الآن بيانا تكشف من خلاله العطل الذي أصاب المواقع الرسمية.

من جهته، زعم موقع "hamal" العبري أن هجوما إلكترونيا إيرانيا عطل المواقع الحكومية في إسرائيل.

وذكر الموقع العبري أن المستخدين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المواقع الحكومية.

وأشار إلى أن مستخدمي "تويتر" في إيران ذكروا أن المواقع الإسرائيلية تتعرض الآن للهجوم من قبل قراصنة إيرانين.

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