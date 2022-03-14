وزراء دفاع "الناتو" يعقدون اجتماعا استثنائيا لبحث الوضع في أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزراء دفاع بلدان الناتو سيعقدون جلسة استثنائية في بروكسل الأربعاء، لتقييم التطورات في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الدفاع خلوصي أكار سيتوجه إلى بروكسل لحضور جلسة استثنائية لوزراء دفاع الناتو، حيث سيتم عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 16 مارس لتقييم التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يعقد أكار اجتماعات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.

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