بغداد تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على هجوم أربيل

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق.

ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جُمهوريَّة العراق"، مضيفةً أنها استدعت "عصر اليوم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى جُمهوريَّة العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيَّة على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news