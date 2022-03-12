مشهد يحبس الأنفاس لأوكرانيين ينزعان فتيل قنبلة روسية ضخمة بيديهما ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في مقطع فيديو حبس أنفاس الملايين حول العالم استخدم اثنان من الأوكرانيين زجاجة ماء وأيديهما العاريتين لنزع فتيل قنبلة روسية حيّة، ألقتها إحدى الطائرات الحربية، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "إندبندنت".

وعمد أحد خبراء تفكيك القنابل والألغام إلى تقطير الماء على رأس الصاروخ الحربي، بينما أزال الآخر المفجر بدقة، في مقطع فيديو مذهل أصدرته خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

ووصف أندرسون كوبر من من شبكة "سي إي إن" الأخبارية اللقطات بأنها "لحظة من الهدوء الرائع تحت الضغط الشديد".

وبحسب خبراء فإن سكب قطرات من الماء على طرف الرأس الحربي يمنع تصريف الكهرباء الساكنة لحين فك الجزء العلوي من القنبلة بعناية.

ونفذ الرجلان مهمتهما المقلقة بينما كان يسمع صوت انفجارات في خلفية الفيديو الذي بلغت مدته 30 ثانية.

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