مجهولون يعتدون على 3 قبور لشيوخ من الأسرة الحاكمة الكويتية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني كويتي إن شواهد قبور 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة في البلاد تعرضت لإتلاف وتخريب من مجهولين يشتبه بأنه "متعمد".

وأضاف المصدر أن " تحريات موسعة تجري بعد بلاغ عن تخريب يشتبه بأنه متعمد طال شواهد ثلاثة قبور في مقبرة الشيوخ بالصليبخات". دون الكشف عن أسماء الشيوخ أصحاب القبور.

وأكد المصدر أن رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة يجرون تحقيقاتهم للكشف عمن يقف وراء هذه العملية وأسبابها.

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