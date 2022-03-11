مطلب روسي يعرقل مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية إنه من المحتمل جدا أن يتم الاعلان عن تعليق المفاوضات النووية بين إيران والغرب، اليوم الجمعة، لكن بشكل مؤقت، وذلك بسبب طلب الوفد الروسي في الدقيقة الـ 90 ضماناً مكتوباً من واشنطن بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات الحالية.

الطلب الروسي سد الطريق أمام التوصل الى اتفاق في القريب العاجل.

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