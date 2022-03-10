رئيسة وزراء السويد تحتفل بيوم المرأة العالمي بـ"الزي العسكري" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، في يوم المرأة العالمي صورة لها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وظهرت اندرسون مرتديه زي الجيش، وعلقت علي الصورة بـقولها " أتخلص من العالم الخارجي في يوم المرأة. إنه يوم يمكننا فيه الانتباه إلى المدى الذي وصلنا إليه في السويد - ويوم نتعرف فيه على بعضنا البعض بشأن ما تبقى لدينا".

وأضافت "تقوم القوات المسلحة بعمل مهم ومنهجي لتجنيد المزيد من النساء، إنهم لا يفعلون ذلك ليكونوا لطفاء ، لكن لكي يفهموا أن الدفاع لا يغيب عن نصف السكان عندما يجندون الأفضل..قطعت السويد عمومًا شوطًا طويلاً عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين، بالنسبة لمعظم الناس هنا ، تستحق المساواة بين الجنسين في السويد النضال من أجلها - اليوم وكل يوم".

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