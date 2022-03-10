رئيسة وزراء السويد تحتفل بيوم المرأة العالمي بـ"الزي العسكري" !
نشرت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، في يوم المرأة العالمي صورة لها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وظهرت اندرسون مرتديه زي الجيش، وعلقت علي الصورة بـقولها " أتخلص من العالم الخارجي في يوم المرأة. إنه يوم يمكننا فيه الانتباه إلى المدى الذي وصلنا إليه في السويد - ويوم نتعرف فيه على بعضنا البعض بشأن ما تبقى لدينا".
وأضافت "تقوم القوات المسلحة بعمل مهم ومنهجي لتجنيد المزيد من النساء، إنهم لا يفعلون ذلك ليكونوا لطفاء ، لكن لكي يفهموا أن الدفاع لا يغيب عن نصف السكان عندما يجندون الأفضل..قطعت السويد عمومًا شوطًا طويلاً عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين، بالنسبة لمعظم الناس هنا ، تستحق المساواة بين الجنسين في السويد النضال من أجلها - اليوم وكل يوم".
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