روسيا تعلن تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية المنسحبة من البلاد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية الموافقة على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

ووفقا للخدمة الصحفية لحزب روسيا الموحدة، وافقت اللجنة الحكومية على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، كما ذكرت الخدمة الصحفية في بيان، أنها تنص على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات المنظمات الأجنبية خارج السوق الروسية.

وسوف سيتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية خلال 5 أيام في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة، بشرط بقاء الشركة والموظفين، وستقوم المحكمة بتعين إدارة مؤقتة لمدة 3 شهور في حالة عدم حدوث ذلك، وتقوم بطرح أسهم الهيئة الجديد للمزاد، وتصفية القديمة.

في الوقت نفسه، يلتزم مشترو المؤسسة بالاحتفاظ بثلثي الفريق على الأقل ومواصلة أنشطة المنظمة القديمة لمدة عام على الأقل.

وقد اقترح أمين المجلس العام لحزب روسيا الموحدة النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك، مسبقًا تأميم إنتاج الشركات التي تعلن إغلاق مصانعها في روسيا خلال عملية خاصة في أوكرانيا.

ووفقا له، أطلقت الدول الغربية العنان لحرب عقوبات ضد روسيا، والتي شملت ليس فقط الحكومات، ولكن أيضا القطاع الخاص.

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