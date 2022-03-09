بريطانيا تحتجز طائرة روسية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الأربعاء، إن بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة، بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية.

وأضاف شابس في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «وقعت أيضاً الليلة الماضية قانوناً يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات».

وتابع «هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حالياً في فارنبره والتي أمرت باحتجازها، بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جداً أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك».

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