مصر: شحنة قمح قادمة من روسيا خلال شهر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أمس الثلاثاء، أن شحنة من القمح قادمة من روسيا ستصل إلى مصر خلال الشهر الجاري بعد أن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة عبر قناة "صدى البلد"، أن من بين آليات مواجهة ارتفاع الأسعار عرض المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة تستخدم منافذ وزارة التموين والداخلية وجهاز الخدمة الوطنية لزيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الأزمة الموجودة حاليا مؤقتة والأسعار ستعود كما كانت من قبل، لافتا إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مرتبطة بالتقلبات العالمية التي تحدث في بعض الدول.

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