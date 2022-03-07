أوكرانيا تكشف سر استخدام روسيا حرفي "Z" على معداتها وتتهمها بالنازية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، روسيا، الاثنين، باستخدام اللافتات النازية "Z" على معداتها.

وقال ريزنيكوف، على حسابه على تويتر: إن "المحتلين الروس" الذين يحملون اللافتات النازية 'Z'، ويستخدمونها على معداتهم، معروفون لنا للغاية".

وأضاف "في عام 1943، بجوار معسكر اعتقال زاكسينهاوزن (في أورانينبورغ بألمانيا) كانت هناك محطة Z، حيث تم ارتكاب المجازر، وإطلاق نار من الخلف، فضلا عن غرفة غاز، هذا هو العلم الروسي".

وتم استخدام المعسكر الشهير من عام 1936 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في مايو 1945. وكان يُحتجز فيه بشكل أساسي سجناء سياسيون.

وبعد عمليات قصف عنيفة ليل الأحد الإثنين، خفت حدة المعارك مؤقتا بسبب "خسائر جسيمة" لحقت بالجانب الروسي، بحسب ما أكد وزير الدفاع الأوكراني أولسكي ريزنيكوف.

لكنه حذر بأن القوات الروسية تعد لـ"سلسلة جديدة من الهجمات" ستستهدف "بالمقام الأول كييف وخاركيف وتشرنيغيف (شمال) وميكوفاييف (جنوب)".

وقتل 13 شخصا على الأقل الاثنين في قصف طال مخبزا صناعيا في ماكاريف على بعد خمسين كيلومترا غرب كييف، وفق ما أفادت به أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

والتوتر على أشدّه في العاصمة كييف حيث لايزال الهجوم متوقعاً خلال الأيام المقبلة.

وأعلن رئيس بلدية كييف، بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، على تطبيق تلغرام "العاصمة تستعد للدفاع عن نفسها" مؤكدا "كييف ستصمد! ستدافع عن نفسها! لنقف معا!"

وتستعد القوات الأوكرانية لتدمير آخر جسر يربط كييف ببقية المناطق غربا سعيا لوقف تقدم الدبابات الروسية.

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