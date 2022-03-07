بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يوسع الصراع إلى بلداننا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، عن رفضه لفكرة فرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى توسعة الصراع ليشمل الولايات المتحدة.

وقال في حديثه للصحافيين خلال زيارته للاتفيا "تحدثنا عن منطقة حظر الطيران في وقت سابق، وللتوضيح سأكرر أن كل جهودنا تهدف إلى إنهاء سريع لهذه الحرب وهذه المعاناة. ما لا نريده هو توسيعها، لتشمل بلداننا وأراضينا".

وأوضح الوزير الأميركي أن دول الغرب "قدمت الكثير من الأموال والمساعدات لأوكرانيا لكي تدافع عن نفسها"، مضيفا "سوف نقدم المزيد ومستعدون للتصدي لأي تهديد".

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