موسكو: مسؤول أوكراني يهدد بقتل كل من يتوجه للمعابر الإنسانية إلى روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هدد عمدة مدينة سومي الأوكرانية، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، السكان الذين يحاولون عبور الممرات الإنسانية "بإطلاق النار عليهم".

وأعلن ذلك للصحفيين، اليوم الإثنين، رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، حيث قال: "في ماريوبول، تم قمع شديد لأي محاولات من قبل السكان المدنيين والمواطنين الأجانب للتقدم في اتجاه أماكن التجمع للقوافل الإنسانية، بما في ذلك القتل".

وأضاف ميزينتسيف: "بالإضافة إلى ذلك، أعلن عمدة مدينة سومي، ليسينكو ألكسندر نيكولايفيتش، مع قائد الكتيبة الوطنية، الساعة 11:50، وأقتبس، لن تكون هناك ممرات خضراء، ولن يذهب أي مدني إلى روسيا، وأولئك الذين يحاولون القيام بذلك سيتم إطلاق النار عليهم"، حسبما ذكره موقع "إزفيستيا".

أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، وقف إطلاق النار، لخروج السكان من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي عبر الممرات الإنسانية، وجاء القرار بعد طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميزينتسيف في وقت سابق من 7 مارس، إن "الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي".

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