روسيا تنفي احتجاز مصر لطائراتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة، إيليا فوديانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجري تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري. كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية".

وتابع فوديانوف: "لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات، المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية تقارير تحدثت عن احتجاز طائرتين لشركة "Azur Air" في الغردقة وشرم الشيخ.

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