الرئيس الأوكراني يستغيث بعد الهجوم الروسي على فينيتسا.. سيقتلوننا ببطء (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رسالة استغاثة بقادة الغرب، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "توتير"، اليوم الأحد، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة فينيتسا.

وقال زيلينسكي في الفيديو موجهًا رسالته لقادة الغرب: "ضرب الروس فينيتسا بـ 8 صواريخ، ودمروا المطار بالكامل، أغلقوا السماء فوق أوكرانيا أو على الأقل اعطونا طائرات حتى نتمكن من حماية أنفسنا من الصواريخ والطائرات الروسية. إذا لم تفعلوا ذلك، فسيقومون بقتلنا ببطء.

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