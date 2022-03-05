روسيا تعلن عن تهدئة وفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تهدئة من جانبها تبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين إن "الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، عن بدء تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news