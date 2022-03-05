وزير الخارجية الأميركي: لن ندخل فى حرب ضد روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن مستوي التنسيق والتعاون الحالي بين أعضاء الناتو والإتحاد الاوروبي غير مسبوق، مشيرا إلى أن أميركا ملتزمة بدعم التحالف فى مواجهة روسيا.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة، أن أميركا ستدافع عن كل شبر من اراضي الناتو، موضحا أن روسيا تضررت كثيرا على الصعيد الإقتصادي منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وتابع أن الإجراءات التي تتخذها أميركا لا تستهدف الشعب الروسي، معقبا: "سنواصل تضييف الخناق على بوتن.. والإدارة الأميركية على اتصال مستمر مع الحكومة الاوكرانية لتلبية إحتياجاتها".

وأفاد: "لن ندخل فى حرب ضد روسيا.. ولكننا سنفعل كل ما وسعنا وشركائنا للتوفير لأوكرانيا الدفاع عن نفسها بشكل فعال".

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