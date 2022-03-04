المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، الحرائق التي اشتعلت في المنازل بمنطقة إربين التابعة لإقليم العاصمة الأوكرانية كييف، نتيجة القصف الروسي.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من الأشخاص أمام المنازل التي اشتعلت بها النيران، بينما دخل أحدهم في نوبة بكاء وهو يرى بيته يحترق أمامه، في تاسع أيام الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحاول المتواجدون في موقع الحادث، تهدئة الرجل الباكي، الذي وقف بجوار إحدى السيارات وشحن بها بعض الأمتعة التي استطاع الفرار بها بعيدًا عن ألسنة اللهب، التي ارتفعت لعدة أمتار.

وحسب "المرصد" قام المتواجدون في موقع اشتعال النيران، بإبعاد السيارات خوفًا من احتراقها، عن طريق دفعها بأيديهم إلى الخلف، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

شاهد.. لحظة بكاء وانهيار مسن أوكراني بعد احتراق منزله بسبب القصف الروسي#اوكرانيا_روسيا

https://t.co/aOkXFAO1VX pic.twitter.com/s2GZsP7Uok — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 4, 2022

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