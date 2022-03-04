الناتو: لا حرب مع روسيا ولا قوات لنا على أرض أو سماء أوكرانيا

المصدر: موقع الامارات اليوم

قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.

وأكد أمين علم حلف الناتو أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها.

وأوضح أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.

وتوقع ستولتنبرغ أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والإنخراط في الجهود الدبلوماسية.

وأشار إلى أن القتال في أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة.

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