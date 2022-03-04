الرئيس الأوكراني لبوتين: "تعال واجلس معي ! أنا لا أعضّ!"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للقائه، للتفاوض مباشرة حول سبل وقف الحرب الدائرة بين البلدين.

وبطريقة ساخرة قال زيلينسكي موجها كلامه للرئيس الروسي "اجلس معي للتفاوض، لكن ليس على بعد 30 مترا"، مشيرا على الأرجح لصور نشرت مؤخرا ظهر بوتن فيها عند حافة مائدة طويلة للغاية عند لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي: " أنا لا أعض. ما الذي تخشاه؟ من المنطقي إجراء محادثات. أي كلمات أهم من الطلقات".

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