حريق في محطة نووية أوكرانية.. وتحذير من "كارثة لا يمكن تخيّلها إذا انفجرت"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الطاقة الذرية الأوكرانية أن وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي المحطة الأكبر من نوعها في أوروبا، أصيبت خلال هجوم عليها، وإن النيران مشتعلة في جزء من المحطة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "رجال الإطفاء غير قادرين على بدء إخماد الحريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ويتعرضون لإطلاق نار من مسافة قريبة. أصيبت أول وحدة للطاقة بالفعل".

في غضون ذلك، ناشد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة القوات الروسية وقف قصفها لمحطة زابوريجيا النووية، وذلك بعد اندلاع حريق في هذه المحطة الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة، محذّراً من كارثة لا يمكن تخيّلها إذا ما انفجرت.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر "إذا انفجرت فسيكون الانفجار أكبر بعشر مرّات من تشرنوبيل! على الروس أن يوقفوا القصف فوراً".

إلى ذلك نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول لم تسمه بحكومة أوكرانيا أن مستويات مرتفعة من الإشعاع رصدت عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

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