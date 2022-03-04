محمد بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع علاقات التعاون مع مختلف دول العالم

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تنمية التعاون ودفعه إلى الأمام، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة.

وتبادل سموه ورئيس الباراغواي وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي» والنجاح الذي حققته دولة الإمارات عبر استضافتها هذه الدورة الاستثنائية من المعرض، بجانب مشاركة الباراغواي التي تجسد تنوع البلد الثقافي والجغرافي، وتدعو إلى اكتشاف الفرص والإمكانات الاستثمارية المتنوعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات حريصة على توسيع قاعدة علاقات التعاون والشراكة ومد جسور التواصل مع مختلف دول العالم الصديقة، انطلاقاً من مبادئها التي تقوم على أسس التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه الخير والنماء للجميع.

من جانبه، أعرب الرئيس ماريو عبدو بينيتيز، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، وثمن الدعم الذي قدمته الدولة إلى القطاع الطبي في الباراغواي لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس سريلانكا

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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