أنباء عن إنجاز صياغة الاتفاق النهائي بشأن النووي الإيراني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكر مصدر مواكب للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أنه تمت صياغة الاتفاق النهائي بين إيران والدول الست، وتبقّى مسألة الضمانات النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الصحافي المقرب من الخارجية الإيرانية رضا عباسي إنه "تمت كتابة نص الاتفاق النهائي والقضية الوحيدة المتبقية هي مسألة الضمانات النووية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح أنه تم التوصل إلى التفاهمات الضرورية في فيينا، وأضاف أنه إذا كانت نتائج زيارة غروسي إيجابية، فإنه ومجموعة الدول الست سيعلنون الاتفاق رسميا خلال مؤتمر صحفي".

والمقصود هو المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.

وكان صحفي مقرب من الوفد الإيراني قال إن هناك مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية أجبرت الولايات المتحدة على التراجع عن نهجها المتشدد في المفاوضات، وأشار عبر "تويتر" إلى أن واشنطن تبدي مرونة أمام شروط إيران.

متن توافقنامه نهایی نوشته شده و تنها مسئله ای که باقی مانده مسئله پادمانی میان ایران و‌ آژانس است.

در #وین توافقات لازم صورت گرفته و در صورت مثبت بودن نتایج سفر گروسی ،گروسی و ۱+۵ طی یک نشست مطبوعاتی به طور رسمی توافق را اعلام خواهند کرد.#برجام — رضا عباسی (@RezaAbbasi23) March 3, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news