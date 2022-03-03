رئيس أوكرانيا يحذر: لن نسقط وحدنا وألمانيا ودول البلطيق الهدف القادم لروسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن سقوط بلاده في يد روسيا يعني أن دول البلطيق "ستكون التالية" وصولا "إلى جدار برلين"، داعيا الغرب إلى رفع الدعم العسكري لجيش بلاده.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي متوجها بحديثه لدول الغرب: "إن لم تملكوا القوة لإغلاق الأجواء، زودوني بالطائرات!"، مضيفا "إن محينا عن الوجود، لا قدر الله، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا... وصولا إلى جدار برلين ستكون التالية، صدقوني".

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه يريد التحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأنها "الطريقة الوحيدة لوقف الحرب".

وقال: "يجب أن أتحدث إلى بوتين .. لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب"، مشيرا إلى أنه "منفتح" و"مستعد للتطرق إلى كل المسائل" مع نظيره الروسي.

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